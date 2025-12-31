Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polisin ailesiyle görüştü
31.12.2025 22:58
NTV - Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'daki saldırıda şehit düşen polis Yasin Koçyiğit’in Ankara’daki ailesiyle telefonla görüştü. Görüntüleri aileyi ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.