Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polisin ailesiyle görüştü

31.12.2025 22:58

NTV - Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'daki saldırıda şehit düşen polis Yasin Koçyiğit’in Ankara’daki ailesiyle telefonla görüştü. Görüntüleri aileyi ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.