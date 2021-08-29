Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'ın açıklamaları ılımlı ama tereddütler söz konusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta medya mensuplarına açıklamalar yaptı. NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları aktardı.
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NTV 29.08.2021 - 13:05| Son Güncelleme : 29.08.2021 - 13:44
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