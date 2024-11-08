Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede değişen bir şey yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusundaki kararlılığını yinelerken "Terörle mücadelemizde değişen bir şey olmayacak. Kararlılığımızı aynı şekilde devam ettireceğiz." dedi. Son terörist kalana kadar mücadelenin süreceğini vurgulayan Erdoğan, belediyelere kayyum atanmasına ilişkin olarak da, "Terörle demokrasinin, terörle sivil siyasetin aynı koltukta taşınmayacağını her zaman söyledik, söylüyoruz. Seçilmiş olmak, kimseye terörle kol kola, yan yana yürüme hakkı vermez." açıklamasını yaptı. ABD'de seçimi kazanan Donald Trump ile samimi bir görüşme yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisini ülkemize davet ettik. Temenni ederim ki iş birliğini geçmiş dönemden farklı bir şekilde güçlendiririz." açıklamasında bulundu. Trump'ın seçim öncesi İsrail'in saldırılarını sonlandırılmasına ilişkin sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Biz o vaadin yerine getirilmesini ve İsrail’e 'dur' denilmesini isteriz." dedi. Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinden yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunup, soruları yanıtladı.
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