Cumhurbaşkanı Erdoğan tokalaşmadı (Protokolde virüs önlemi)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e Atatürk Havalimanı’ndan uğurlandı. Uğurlama töreninde ise alışılageldiği gibi, Cumhurbaşkanı, bu kez heyettekilerle el sıkışmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazı'nda cemaate yaptığı konuşmada virüs tehdidine dikkat çekmiş, halkın bir süre tokalaşmamasını istemişti.
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ntv.com.tr 09.03.2020 - 16:10| Son Güncelleme : 09.03.2020 - 16:19
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