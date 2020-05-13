Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tökezlememizi bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona virüs salgını karşısında Türkiye'nin sağlık sisteminin gösterdiği başarıyı sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla dünyaya duyurdu. Erdoğan "Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz" ifadesini kullandı.

NTV 13.05.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 09:37

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