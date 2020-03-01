Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hayati mücadele içinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki son gelişmelerle ilgili sosyal medya üzerinden mesajlar yayınladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin geri adım atmayacağını vurguladı; tarihi bir mücadele verildiğini ve bu mücadeleden zaferle çıkılacağını söyledi. İşte ayrıntılar...

NTV 01.03.2020 - 12:31 | Son Güncelleme : 01.03.2020 - 13:16

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