Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hayati mücadele içinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki son gelişmelerle ilgili sosyal medya üzerinden mesajlar yayınladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin geri adım atmayacağını vurguladı; tarihi bir mücadele verildiğini ve bu mücadeleden zaferle çıkılacağını söyledi. İşte ayrıntılar...
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NTV 01.03.2020 - 12:31| Son Güncelleme : 01.03.2020 - 13:16
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