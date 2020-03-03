Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hakkı yok

Bahar Kalkanı Harekatı devam ederken binlerce sığınmacının Yunanistan sınırındaki zorlu bekleyişi sürüyor. Yunan askerlerinin dün iki mülteciyi öldürmesi üzerine Ankara, Sofya'da düzenlenecek Göçmen Zirvesi'ne katılmayı reddetti. Açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'dan geldi. Avrupa Birliği'ne tepkisini yineleyen Erdoğan, "Artık göçmenler için vadettiğiniz parayı da istemiyoruz" dedi.

NTV 03.03.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 03.03.2020 - 10:53

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