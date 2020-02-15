Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'dan dönüş yolunda uçakta İdlib'deki gelişmeler, ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı, Libya'da ateşkes süreci, siyasette FETÖ tartışması başlıklarında önemli açıklamalarda bulunup, soruları yanıtladı. Uçakta yer alan NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını aktardı.

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