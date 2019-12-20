Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtımı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da gazetecilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı, yaklaşık 7 milyon işçiyi ilgilendiren asgari ücrete zam pazarlığı konusunda "Geldikleri noktayı görelim, jestimizi yaparız" ifadesini kullandı. Erdoğan, yerli otomobil, ekonomideki gelişmeler ile faiz ve enflasyon başlıklarında da dikkat çeken mesajlar verdi. O açıklamaların ayrıntılarını Yağız Şenkal ve Erdoğan'ın programını takip eden Berfu Güven canlı yayında aktardı.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER