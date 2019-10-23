Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

23.10.2019 - 13:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya ile varılan anlaşma ile terör koridoruna bir darbe daha vurulduğunu belirten Erdoğan, "Rusya ile ilgili olarak Sayın Putin çok kararlı konuştu, 'Biz bunları buralardan kesinlikle atarız' dedi. Şimdi tabii bu sözü verdiğine göre atılmayınca bizim görev başlar" dedi. Erdoğan, YPG'nin rejim elbisesi içinde bölgede kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. NTV ekibinden Özden Erkuş, canlı yayında konuya ilişkin soruları yanıtladı.