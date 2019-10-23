NTV

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar
23.10.2019 - 13:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya ile varılan anlaşma ile terör koridoruna bir darbe daha vurulduğunu belirten Erdoğan, "Rusya ile ilgili olarak Sayın Putin çok kararlı konuştu, 'Biz bunları buralardan kesinlikle atarız' dedi. Şimdi tabii bu sözü verdiğine göre atılmayınca bizim görev başlar" dedi. Erdoğan, YPG'nin rejim elbisesi içinde bölgede kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. NTV ekibinden Özden Erkuş, canlı yayında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Diğer Videolar

tümünü göster
ceylanpınar.jpg

Çekilme sonrası Resulayn'da son durum (Terör tünelleri ka...

 23.10.2019 - 12:17
soci-harita.jpg

YPG'ye verilen 120 saatlik süre doldu (Tel Abyad ve Resul...

 23.10.2019 - 10:19
istanbul sağanak yağmur.jpg

Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

 23.10.2019 - 09:18
ypg.jpg

YPG'ye verilen 120 saat doldu (Sınır hattında son durum)

 22.10.2019 - 23:19

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP