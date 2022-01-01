Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Yüzümüzü yine millete döneceğiz''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti teşkilat akademisi İstanbul eğitim programı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, 2023'te yapılması planlanan seçimlere ilişkin konuştu. "Milletimizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz." dedi
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