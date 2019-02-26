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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi
26.02.2019 - 14:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 65 yaşına girdi. Vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na gitmek için evinden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğumgünü süprizi yaptı. Cumhurbaşkanı aracından inerek tebrikleri kabul etti. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasından tattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için aralarında Orhan Gencebay, Cengiz Kurtoğlu'nun da bulunduğu sanatçılar da Atatürk Havalimanı'nda bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Erdoğan'ın doğum gününü kutlayanlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de vardı.

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