Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkevi'nde karşılama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrindeki Türkevi girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen ve ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüdü, Erdoğan çifti, kalabalık grupla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, basın mensuplarına selam verdikten Türkevi'ne girdi.
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