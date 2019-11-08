Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 13 Kasım'da ABD'ye yapacağı ziyarete ilişkin ''Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirme sonucunda, bu ziyaretin önemli olduğuna ve bu ziyaretle Barış Pınarı Harekatı'nın şu an geldiği noktayı yüz yüze değerlendirmenin faydalı olacağına inandık'' dedi. NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri de o uçaktaydı. Yurteri, canlı yayında NTV ekibinden Ilgaz Gürsoy'un sorularını yanıtladı.

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