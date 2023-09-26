Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye F-16 mesajı: Artık net bir yanıt bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ermenistan'a Karabağ uyarısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ermenistan'ın süreci uzatmak yerine artık güçlü bir irade sergilemesini bekliyoruz.'' ifadesini kullandı. ABD ile F-16 görüşmelerine de değinen Erdoğan, bu konuda ABD'den artık net bir yanıt beklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkan isimlerin başında gelen, yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan Demokrat Senatör Bob Menendez'in geçici olarak görevinden ayrılmasıyla ilgili de ''Menendez’in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor.'' dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Recep Tayyip Erdoğan
- Dünya
- İsveç
- Ekonomi
- Emekli Maaşı
- Ntvpara
- Abd
- Azerbaycan
- Nato