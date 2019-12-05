Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: Operasyonla getirilirse bu iş daha rahat olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan; İngiltere, Fransa ve Almanya ile yapılan dörtlü zirvenin ikincisini şubat ayında İstanbul'da yapacaklarını söyledi. Londra'da medya temsilcilerine konuşan Erdoğan, Adil Öksüz için terörist başı Öcalan örneğini verdi, "Operasyonla getirilirse bu iş daha rahat olacak" dedi. Suriye'de güvenli bölge inşasına yönelik "duyarsızlığın" devam ettiğini dile getiren Erdoğan'ın, NATO'daki YPG gerilimi, Trump ile yaptığı görüşme ve Libya anlaşmasına yönelik değerlendirmeleri de oldu. Erdoğan'ın açıklamalarını, Londra ziyaretini takip eden NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, canlı yayında aktardı.
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