Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ağaçlandırma Günü mesajı: Gazze'de şehit edilenlerin anısını yaşatacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağaçlandırma Günü'ne özel video mesaj yayımladı. Erdoğan, "Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyoruz. Yılın teması olarak belirlenen 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' sloganı ile dikeceğimiz fidanlar inanıyorum ki insanlığın ufkunu karartan bütün zulümlere, katliamlara, soykırımlara ve insanlık dışı saldırılara karşı bir umut olacaktır. Fidanlarımız Gazze'de şehit edilen kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm masum coğrafyalarda hayatını kaybeden insanların anısını yaşatacaktır." dedi.
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