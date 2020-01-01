Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askerlere sürpriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan askerlerin yeni yılını kutladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyareti sırasında askerlere telefondan seslenen Erdoğan, Libya ve Doğu Akdeniz'e yönelik de mesajlar verdi.

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