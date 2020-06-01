Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya Ayasofya yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da iki yeni salgın hastanesinin açılışına katıldı. "Fetih ve Ayasofya" üzerinden Yunanistan'dan gelen eleştirilere yanıt verdi. "Atina'da bir tane cami yok" dedi. Ekonomiye ilişkin de mesajları vardı. "İkinci çeyrek sıkıntılı görünse de, ilerisi aydınlık" diye konuştu.

NTV 01.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 09:40

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