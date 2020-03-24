Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüse ilişkin, "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan okulların tatil edilmesine ilişkin ise, "Okulların tatili konusunda Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate alacağız" dedi.

ntv.com.tr 24.03.2020 - 13:50 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 14:03

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