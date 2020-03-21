Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Corona virüs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Corona virüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız." sosyal medya hesabından mesajını paylaştı.

ntv.com.tr 20.03.2020 - 23:58 | Son Güncelleme : 21.03.2020 - 00:05

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER