Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi sonrası önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 zirvesinde art arda önemli görüşmeler gerçeleştirdi. Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolculuğunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken gündeme dair değerlendirmelerde de bulundu.
NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan söyleyişinin ayrıntılarını NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'na anlattı.
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