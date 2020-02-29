Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar

İdlib saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya liderleriyle yoğun telefon diplomasisi yaşadı. Cumhurbaşkanı görüşmelerde Türkiye'nin İdlib konusundaki kararlılığını ve beklentilerini ortaya koydu.

NTV 29.02.2020 - 09:26 | Son Güncelleme : 29.02.2020 - 10:12

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