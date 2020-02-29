Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar

İdlib saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya liderleriyle yoğun telefon diplomasisi yaşadı. Cumhurbaşkanı görüşmelerde Türkiye'nin İdlib konusundaki kararlılığını ve beklentilerini ortaya koydu.
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NTV 29.02.2020 - 09:26| Son Güncelleme : 29.02.2020 - 10:12
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