Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Çok net bir yol haritamız var
Hindistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon ile mücadeleye yönelik değerlendirmelerde bulundu. Alınan önlemlerinin zaman içinde etkisini göstereceğini söyleyen Erdoğan, "Çok net bir yol haritamız var." dedi. Belediye hizmetleri üzerinden muhalefeti eleştiren Erdoğan, "CHP’nin eline düşen şehirlerimizi milletin tertemiz oyları ile kurtaracağız." diye konuştu. Erdoğan’ın açıklamalarını, NTV adına ziyareti takip eden Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktardı.
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