Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabından sonra New York'ta ikili temaslarını sürdürdü. Çok sayıda liderle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir muhabirin "Biden'la görüşecek misiniz?" sorusu üzerine ABD Başkanı'nın düzenleyeceği resepsiyona katılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, "Biden'la ayrı ikili bir görüşme yapamayı diler miydiniz?" sorusuna ise "O Biden, ben de Erdoğan" karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarının ABD Senatosu'ndan geçeceğini düşündüğünü ifade etti.
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