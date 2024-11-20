Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Fikir ayrılığı yok" mesajı: "Devlet Bey ile görüşmemiz kritik önemdedir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın uyumu ve birlikteliğinin Türkiye için kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aralarında herhangi bir fikir ayrılığı olmadığını vurgulayan Erdoğan, yaptıkları görüşmenin kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Ana muhalefetin eski-yeni yönetimi ile belediye başkanları arasındaki kavgayı perdelemek için “Cumhur İttifakı’nda sorun var.” söylemini yaydığını söyleyen Erdoğan, Türkiye’de terör sorununu ortadan kaldırma konusunda MHP ile aynı noktada olduklarını vurguladı. Asgari ücret ve emekli maaşlarındaki artışa ilişkin soruya da yanıt veren Erdoğan, “Toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz.” dedi. Cumhurbaşkanı açıklamalarında dış gelişmelere de değindi. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD yapımı füzelerin Ukrayna’da kullanımına izin vermesine ilişkin “‘Benden sonrası tufan’ anlayışıyla hiçbir yere varılmaz.” uyarısında bulundu. Uçakta bulunan NTV Sunucusu Burcu Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını aktardı.
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