Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İdlib'deki ateşkes sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Moskova ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere başta İdlib olmak üzere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İdlib'deki ateşkesin birkaç alanda önemli kazanımlar getirdiğine işaret eden Erdoğan, ''Ateşkes, ülkemizin sınırlarını rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getiriyor'' ifadesini kullandı. Meclis'teki yumruklu kavgaya ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı, ''Çok büyük tehlike. Türk siyasetinin kesinlikle buralara düşmemesi gerekirdi'' dedi. Avrupa'ya mülteci mesajı da veren Erdoğan ''O iş bitti, kapıları açtık, tartışacak zamanımız yok'' şeklinde konuştu. Uçakta yer alan isimler arasında NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri ve NTV Muhabiri Deniz Tüysüz de vardı. Deniz Tüysüz, canlı yayında o açıklamaların ayrıntılarını paylaştı.
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06.03.2020 - 14:05| Son Güncelleme : 06.03.2020 - 16:52
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