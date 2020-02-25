Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, art arda yaşanan depremler sonucu meydana gelen can kayıplarını değerlendirdi. Dayanıksız yapılarla mücadeleye vurgu yapan ve vatandaşlardan kentsel dönüşüme destek vermelerini isteyen Erdoğan, "Devlet ancak vatandaşların desteği ile böyle bir yükün altından kalkabilir" dedi.

NTV Haber 25.02.2020 - 03:00 | Son Güncelleme : 25.02.2020 - 03:10

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