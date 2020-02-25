Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, art arda yaşanan depremler sonucu meydana gelen can kayıplarını değerlendirdi. Dayanıksız yapılarla mücadeleye vurgu yapan ve vatandaşlardan kentsel dönüşüme destek vermelerini isteyen Erdoğan, "Devlet ancak vatandaşların desteği ile böyle bir yükün altından kalkabilir" dedi.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 25.02.2020 - 03:00| Son Güncelleme : 25.02.2020 - 03:10
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.