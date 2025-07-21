Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS açıklaması... NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri aktardı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ziyareti takip eden gazeteciler arasındaki NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını aktardı.
Önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs'ta çözümün anahtarı iki devletli çözümdür." dedi. "Türkiye’nin Kıbrıs politikası nettir." diye konuşan Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve güvenliğini garanti altına almayan hiçbir sürecin içinde olmayız." açıklamasında bulundu.
Kamuoyunda tartışmalara neden olan LGS sonuçlarına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Çok büyük bir terbiyesizlik, masum çocuklardan özür dilemeliler." dedi.
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