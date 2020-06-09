Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maske ve mesafe uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normale geçişte sınırlamaların kaldırılmasının virüsle mücadelenin bittiği anlamına gelmediğini söyledi. Erdoğan, "Her şeyi serbest bıraktık diye, bu iş bitti anlamına gelmez" diye konuştu.
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NTV Haber 09.06.2020 - 04:18| Son Güncelleme : 09.06.2020 - 04:25
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