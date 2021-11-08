Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete HDP eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batman'da, Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı. Programda muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet ittifakının içinde HDP de var" dedi.

Haberler - NTV Haber 08.11.2021 - 04:28 | Son Güncelleme : 08.11.2021 - 04:36

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