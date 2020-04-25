Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Patrik Maşalyan'a mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 olayları hakkında Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a bir mektup gönderdi. Erdoğan, mektubunda "1. Dünya savaşının ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyorum, ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
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NTV 25.04.2020 - 10:50| Son Güncelleme : 25.04.2020 - 11:06
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