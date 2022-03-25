Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e 'Onurlu çıkış yap' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi dönüşü uçakta hem Ukrayna'daki savaşa, hem iç hem de dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Uçaktaki gazetecilerden NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını aktardı. Rusya ve Ukrayna liderleriyle yeni görüşmeler yapacağını söyleyen Erdoğan, "Putin'e barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın, onurlu bir çıkış yap diyeceğim" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı, gelinen süreçte hem NATO'nun hem de Türkiye'nin kritik rolünün daha iyi anlaşıldığını da vurguladı. Erdoğan, ''Asgari ücrete yeni bir zam yapılacak mı?'' sorusuna ise ''Yıl ortasında bakılır, gerekirse işçimizden esirgemeyiz'' yanıtını verdi.
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