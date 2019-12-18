Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Simit Sarayı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya asker gönderme açıklamaları üzerinden Bahçeli'ye teşekkür etti, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Cenevre'de basın mensuplarına gündemi değerlendiren Erdoğan, Doğu Akdeniz'de mutabakata varılan Libya'ya 'her konuda yardıma hazır olduklarını' dile getirdi. Erdoğan, KKTC'ye gönderilen İHA sayısının artırılabileceğini söyledi. Kanal İstanbul eleştirilerine de yanıt veren Erdoğan, "Boğaz’daki çevre tehdidini ortadan kaldıracak" dedi. Cumhurbaşkanı'nın İncirlik ve Kürecik üsleri, yeni partiler ve Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı için Rekabet Kurumu'na başvurmasına yönelik değerlendirmeleri de oldu. NTV ekibinden Berfu Güven canlı yayında Erdoğan'ın açıklamarının ayrıntılarını aktardı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.