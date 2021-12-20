Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, ekonomiye yönelik uyarıda bulunan TÜSİAD'a sert çıktı. Erdoğan, "Hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz" dedi. Erdoğan'ın gündeminde faiz ve ekonomik OHAL tartışmaları da vardı.
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NTV Haber 20.12.2021 - 04:11| Son Güncelleme : 20.12.2021 - 04:15
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