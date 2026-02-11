Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeynep Güneş'e: Bu vakur duruşları için şükranlarımı sunuyorum
11.02.2026 12:38
NTV - Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, giyim tarzı nedeniyle sosyal medyadan hakarete maruz kalan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yapılan saldırıyı lanetlediğini söylerek, "Yasakçı anlayışa göz yummadık, kadınlara parmak sallayanlara meydanı bırakmadık." dedi.
