Cumhurbaşkanı: İndirim devam etmezse üzerlerine çok farklı gideceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri de uçaktaki gazetecilerden biriydi. Nermin Yurteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve İsrail’le normalleşme adımlarından Rusya-Ukrayna gerilimine, ekonomideki gelişmelerden iç siyasetteki tartışmalara kadar gündeme ilişkin açıklamalarını aktardı.
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