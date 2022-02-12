Cumhurbaşkanı: ''Sektörden de yüzde 7'lik indirim desteği bekliyoruz''
Temel Gıda ürünlerinden alınan yüzde 8'lik KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sektör temsilcilerine çağrıda bulundu, yüzde 7'lik indirim desteği istedi.
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