Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay NTV'de soruları yanıtladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapıyor. Toplantıya Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu kritik buluşmaya ilişkin NTV ekibinden Funda Görey'in sorularını yanıtladı.
NTV Haber 15.02.2020 - 11:47| Son Güncelleme : 15.02.2020 - 13:22
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