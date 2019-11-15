Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'ye Doğu Akdeniz'deki kısıtlama cevabı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine kısıtlayıcı tedbirler almak için bir çerçeve hazırlanmasına değinerek ''Onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok'' yorumunda bulundu.
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