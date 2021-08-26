Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Afganistan'daki Türk askerlerinin tahliyesinin 36 saat gibi bir sürede tamamlanabileceğini söyleyen Sözcü Kalın, "Askerimiz çekildikten sonra da havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Müzakereler devam ediyor" dedi. Kalın, göç akını endişesiyle ilgili soruya ise, "Yasal olmayan göç için yeni tedbirler aldık. Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir" cevabını verdi.

NTV Haber 26.08.2021 - 01:44 | Son Güncelleme : 26.08.2021 - 01:50

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