Cumhuriyet kadınlarının gücü

Cumhuriyet'in kurulması kadınlar için de yeni bir dönemin miladı oldu. Medeni kanun, eğitimde eşitlik, seçme ve seçilme gibi haklar ile kadınlar aile ve toplum hayatında erkeklerle eşit bir statü kazandı. İş hayatına atılan kadınlar, zamanla erkek egemen meslek kollarında lider pozisyonlara geldiler. Yakın çevrelerinin dahi yadırgadığı o kadınlar kısa sürede çok yol katetti ve kadının her işin üstesinden gelebileceğini gösterdi. (Haber: Merih Ak - Öykü Tüccar - Nizamettin Kaplan - Kamera: Burak Uygun - Namık Okutan - Seyfettin Ay)
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