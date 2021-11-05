Cumhuriyet seferberliği etkinliği: Gönüllüler yangın bölgesinde
Sabancı Topluluğu'nun Adana'dan başlattığı Cumhuriyet Seferberliği'nde gönüllüler bu kez Antalya'nın Manavgat ilçesine gitti. Sabancı Holding çalışanları köylülerin yangında hasar gören ahırlarını tamir etti. (Haber: Korhan Varol)
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