Cumhuriyet seferberliği etkinliği: Gönüllüler yangın bölgesinde

Sabancı Topluluğu'nun Adana'dan başlattığı Cumhuriyet Seferberliği'nde gönüllüler bu kez Antalya'nın Manavgat ilçesine gitti. Sabancı Holding çalışanları köylülerin yangında hasar gören ahırlarını tamir etti. (Haber: Korhan Varol)

Haberler - NTV 05.11.2021 - 17:42 | Son Güncelleme : 05.11.2021 - 17:45

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