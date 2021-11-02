Cumhuriyet seferberliği etkinliği: Sabancı Holding şirketlerinin çalışanları Büyükada'da çöp topladı

Sabancı Holding şirketlerinin çalışanları Cumhuriyet Seferberliği etkinliğinde bir araya geldi. Gemilerle Büyükada'ya giden 400'den fazla çalışan çöp topladı. Toplanan çöpler geri dönüşüme kazandırılacak. (Haber: Ahmet Örsoğlu - Kamera: Ahmet Akpolat)

Haberler - NTV 02.11.2021 - 13:32 | Son Güncelleme : 02.11.2021 - 13:43

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