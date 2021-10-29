Cumhuriyet yolunda son 3 gün

Cumhuriyet'in ilanı yıllarca süren bir mücadelenin sonunda gerçekleşti. Ancak ilandan önceki son 3 gün milletin kaderini belirledi. Uzmanların deyimiyle "Türk tarihinin akışını değiştiren" o günlerde neler yaşandı, nasıl bir eşik aşıldı? NTV ekibinden Celal Çamur ve Yasin Güngör araştırdı.
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