Cumhuriyet yolunda son 5 gün
Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi deyimi ile uzun yıllar içinde sakladığı milli bir sırdı. O sırrı açığa çıkarmak için buhranlı milli mücadele yıllarının tamamlanmasını bekledi ve ilanı için ise bir hükümet krizini fırsat olarak gördü. 24 Ekim'de TBMM hükümetinde yaşanan iki istifanın ardından, siyasi bir manevra ile önce hükümeti istifalarla çalışamaz hale getirdi, sonra da krizden çıkış için Cumhuriyet'i önerdi. İşte 29 Ekim'e giden o 5 günlük kritik süreçte yaşananlar...
(Haber: Özden Erkuş Kamera: Timuçin İlbaylı)
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