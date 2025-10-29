Cumhuriyet yolunda son 5 gün

Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi deyimi ile uzun yıllar içinde sakladığı milli bir sırdı. O sırrı açığa çıkarmak için buhranlı milli mücadele yıllarının tamamlanmasını bekledi. Ve ilanı için ise bir hükümet krizini fırsat olarak gördü. 24 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinde yaşanan iki istifanın ardından, siyasi bir manevra ile, önce hükümeti istifalarla çalışamaz hale getirdi, ardından da krizden çıkış için Cumhuriyet'i önerdi. İşte 29 Ekim'e giden o 5 günlük kritik süreçte yaşananlar.
