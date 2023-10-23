Cumhuriyetin 100. yılı: Çığır açan Türk kadınları
100. yılda cumhuriyet kadınlarına ayrı bir başlık açmak istiyoruz. Son yıllarda kadın sporcuların, sanatçıların, bilim insanlarının başarılarını çok sık duyuyoruz ve gururlanıyoruz. O kadınlardan üçünü ekrana getireceğiz şimdi. Dünya şampiyonu yüzücü Sümeyye Boyacı, dünyanın sayılı kadın orkestra şeflerinden Nisan Ak ve dünyaca ünlü bilim insanı Canan Dağdeviren...
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