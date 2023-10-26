Cumhuriyet'in altın tarihi: "Ata lira" adı nasıl doğdu?
Cumhuriyet altınının geçmişi, kağıt paraları geride bırakıyor. İlk kez Ekim 1925'te Darphane'nin Topkapı'daki binasında basılan altın, dönemin Maliye Vekili Abdülhalik Renda tarafından Atatürk'e sunuldu. Cumhuriyet altını bugünkü standardına ise 1951'de kavuştu. İşte tarihi cumhuriyet kadar eski bir yatırım aracı olan Cumhuriyet altınının öyküsü...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.