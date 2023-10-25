Cumhuriyet'in ekonomik bağımsızlık adımı
Bugünün modern cumhuriyetini kuranların ettikleri iki yemin vardı. Misak-ı Milli ve Misak-ı İktisadi ilkelerini Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği Misak-ı Milli yani Milli Yemin, 9 Eylül 1922'de İzmir'de denizde dökülen düşmanla birlikte tutulmuş oluyordu. Hemen ardından 17 Şubat 1923'te İzmir'de düzenlenen İktisat Kongresi'nde "Misak-ı iİktisadi" şeklinde ikinci bir yemin daha edildi. Bu kez elde silah yoktu. Son 100 yılını savaşarak geçirmiş ve bütün varlığını kaybetmiş onurlu bir ulus, bu kez kendine verdiği iktisadi kalkınma sözünü tutacaktı. NTV'den Merih Ak ve Burak Uygun, iktisadi bağımsızlığa giden yolun nasıl oluştuğunu anlattı.
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